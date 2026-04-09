リチャード・リンクレイター監督最新作『ヌーヴェルヴァーグ』の公開日が7月10日に決定。あわせて2種のポスタービジュアルとティザー予告、新場面写真が公開された。 参考：リチャード・リンクレイター監督新作『ヌーヴェルヴァーグ』7月公開海外予告＆場面写真も 本作は、『スクール・オブ・ロック』や『6歳のボクが、大人になるまで。』、『ビフォア