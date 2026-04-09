ＦＩＸＥＲが急反発している。８日の取引終了後に、機密性の高い情報や独自のノウハウを外部に出すことなく、組織内で活用できるオンプレミス型生成ＡＩ「ＳｏｖｅｒｅｉｇｎＧａｉＸｅｒ（ソブリンガイザー）」の正式受注を開始したと発表しており、これを好感した買いが流入している。 同製品は「機密性」「データ主権（デジタル・ソブリンティ）」に重点を置いた製品。外部とのネットワーク接続を制