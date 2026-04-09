アディダス ジャパン株式会社は9日、アディダス サッカー日本代表 2026 ユニフォーム クリエイティブパートナーの歌い手・Adoとコラボレーションしたユニフォームソング「綺羅」（KIRA）を楽曲として使用した新CM「もっと、先へ。もっと、自由に。」を同日から全国で放映することを発表した。アディダスは「世界へ挑む圧倒的な表現力と多彩な歌声で物語を紡ぐAdoの姿が、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことから、水