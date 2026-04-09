パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表FWデジレ・ドゥエが、チャンピオンズリーグ（CL）通算10ゴール目を記録した。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が伝えている。CL準々決勝ファーストレグが8日に行われ、PSGはホームでリヴァプールと対戦。11分にドゥエがディフレクションもありながら、ドライブ回転のかかった一撃を突き刺して先制点を決めると、65分にはフヴィチャ・クヴァラツヘリアが追