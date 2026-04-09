早くも話題沸騰だ。2022年のカタールW杯終了からの日本代表の成長と進化の軌跡を収めた「『ONE CREATURE』無数の個性、ひとつの生きもの。」が、６月５日よりスポーツドキュメンタリー映画としては史上最大規模となる、全国230館以上で公開される。映画公開を記念して、４月９日には「劇場マナームービー」がお披露目となった。そこには森保一監督、中村俊輔氏、中山雅史氏、松木安太郎氏、澤穂希氏、そして現役Jリーガーで