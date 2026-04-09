【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1とINIから選抜されたメンバー12名で構成されたユニット“JI BLUE”が、スポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』（4月9日発売）にて連載をスタートさせた。 ■與那城奨「最高の景色を見られるように読者の皆さんと一緒に楽しみたいです！」 JO1とINIからそれぞれ6人が選抜されたJI BLUE。メンバーは、與那城奨、西洸人、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚