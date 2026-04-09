9月18日公開に公開される映画『踊る大捜査線 N.E.W.』の本編映像が初解禁された。 ■織田裕二演じる青島俊作のかつての名シーンのダイジェストも！「レインボーブリッジ封鎖できません!!」 『踊る大捜査線』シリーズではおなじみの「Rhythm And Police」とともに映し出されるのは、1997年のテレビドラマ放送開始から2026年現在に至るまでの、織田裕二演じる青島俊作の軌跡。 「事件にデカいとか小さいとか