9日10時現在の日経平均株価は前日比263.29円（-0.47％）安の5万6045.13円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は579、値下がりは941、変わらずは52と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は127.92円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が115.85円、東エレク が40.23円、イビデン が18.5円、レーザーテク が17.03円と続いている。 プラス寄与度ト