9日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝158円86銭前後と、前日午後5時時点に比べ65銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝185円18銭前後と14銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース