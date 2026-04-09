3月にポルトガルで開催されたスーパーバイク世界選手権（WSBK）で優勝したバイク「820RR-RS」のメーカーである中国「張雪機車（ZXMOTO）」のロゴに盗用疑惑が浮上した。中国メディアの新京報が8日に伝えた。記事によると、あるネットユーザーがSNS上で同社のロゴがZETAや中楽国際など複数企業のロゴに酷似していると指摘し、物議を醸した。創業者である張雪（ジャン・シュエ）氏は過去に「張雪機車の全体デザインには約40万元（約9