4月9日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ きょうの天気：午前から雨 当初の予想より雨雲の動きが早まっており、玉名などの北部から雨が降り始めてい午前から雨、午後は次第に弱まる見込みます。熊本市や天草など県内各地でも午前中から雨となるでしょう。お出かけには傘が必要で、洗濯物は室内に干してください。日中は雨が降ったりやんだりで、夜はしっかり降る時間帯も