JR西日本が鉄道の安全性向上に向け、人為的ミスなどの研究を行う施設を公開しました。 本物さながらの運転台。報道陣に公開されたのはJR西日本の「安全研究所」です。この研究所は2005年の福知山線脱線事故を受け、翌年、事故につながる人為的なミスなどを研究する目的で設置されました。 実験室では被験者がさまざまな状況を想定して模擬運転台を操作したり、問題を解いたりしながら、脈拍など体への影響を調べます。また