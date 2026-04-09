【ニューデリー＝青木佐知子、ワシントン＝栗山紘尚】米国とイランが停戦に合意したことで、仲介したパキスタンの存在感が高まっている。トランプ米大統領との良好な関係や、中東諸国との連携を生かして合意にこぎつけた。パキスタン首相府によると、シャバズ・シャリフ首相は８日、イランのマスード・ペゼシュキアン大統領と電話会談し、停戦合意に謝意を表した。パキスタン地元紙ドーンは８日、複数国の関係者の評価として「