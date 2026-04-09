“制御不能のカリスマ”内藤哲也と、“方舟の問題児”OZAWA。ふたりのカリスマが危険な遭遇をはたし、その抗争が激化している。【映像】「詐欺師にダマされて金ないんだろ？」OZAWAが内藤を口撃内藤哲也は昨年、新日本プロレスを退団後、新たにロス・トランキーロス・デ・ハポンとしての活動を開始。今年の1・1日本武道館大会からプロレスリング・ノアに参戦し、盟友BUSHIとのタッグで丸藤正道&拳王を破り、いきなりGHCタ