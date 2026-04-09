Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。収納時約19×7×6.5cm、機甲的な造形美、そして7段階調整脚--このスペックを知った瞬間、「これはただのミニテーブルじゃないぞ」と直感しました。そして実物を手にしたとき、予感は確信へ。機能的、それでいて置くだけで絵になるタクティカルギア「機銃犬」を試してみてわかった魅力をご紹介し