グランド ハイアット 東京(東京都港区)は6月20日から、ポケットモンスターの誕生30周年を記念した宿泊プランを提供する「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」を開催する。ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー1996年に誕生した「ポケットモンスター」は、今では世代や国境を越え、老若男女問わず愛されている。誕生から30年を迎えた2026年、同ホテルではこのポケモンとコラボレーション