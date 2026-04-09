Image: McDonald's Türkiye トルコのマクドナルドから、ゲーマーのためのセットメニュー「プロゲーマーメニュー」が発表されました。セットに含まれるのは、ビッグマック、Mサイズのポテト、Mサイズのコーラ、8個入りのオニオンリング。セットにはオマケがついてくるのですが、それはゲーマーがポテトをつまむ間もゲームの手を止めないためのある仕掛け。ゴールデンアーチ「Archie」プ