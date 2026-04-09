インスタグラム更新米大リーグ・ドジャースのミゲル・ロハス内野手が日本時間9日、インスタグラムを更新。父親を亡くしたロハスを気遣った大谷翔平へ感謝の言葉を記した。大谷は8日（日本時間9日）、敵地ブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。6回96球を投げて4安打1失点と好投したが、リリーフ陣が追いつかれ今季2勝目とはならなかった。キャップには「MR」の文字が刻まれていた。米誌「スポーツ・イラストレイテ