欧州サッカー欧州サッカー、イングランド2部サウサンプトンに所属するMF松木玖生が、7日（日本時間8日）に行われたレクサム戦で今季リーグ戦4点目を奪い、5-1の勝利に貢献した。直近のリーグ戦では7戦4発。6月開幕の北中米ワールドカップ（W杯）を前に、着実に結果を残す22歳に期待が膨らんでいる。レクサムとのアウェー戦で先発した松木は前半12分、ペナルティーエリア内で味方からパスを受けると、反転して左足でシュート。