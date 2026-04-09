低身長さんのボトムス選びは丈が合うアイテムが限られるのが悩みの種に。そんな人は低身長さんが着こなすアイテムをチェックすることで、その悩みを解決できるかも。編集部が注目したのは【niko and ...（ニコアンド）】の小柄なスタッフさんのスタイリング。今回は身長145cmのスタッフさんが紹介しているおすすめボトムスをピックアップしました。 低身長でもバランスよくはけるプリーツパンツ 【niko and ...】