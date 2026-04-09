「スーパーマリオ」の新作映画で、俳優のダニー・デヴィートがワリオ役の候補に挙がっている。映画版でルイージの声を務めている俳優のチャーリー・デイが、「フィラデルフィアは今日も晴れ」の共演者でもあるダニーをマリオの宿敵役に推している。 【写真】マリオワールドに浸るクッパ役の俳優ワリオ候補に「彼はレジェンドだ」 チャーリーはPolygon.