自転車の反則金制度（いわゆる「自転車青切符制度」）が4月からはじまりました。113種類のルールが定められていますが、特に幼児を乗せて自転車を利用する保護者が困惑しているのが手信号と原則歩道走行禁止のルールです。SNSなどでは「他の規制は遵守できても手信号だけは無理ゲー」「手信号が難しすぎてかえって危ない」「幼児を乗せて車道は危険すぎる」といった声が見られます。実際にこれらのルールを守れないと、即切符を切