警察と消防、NEXCO西日本によりますと、9日午前9時ごろ、九州道下りの直方パーキングエリア付近で「黒煙が上がっている。車が燃えてるようだ」と119番通報がありました。車を運ぶキャリアカーが炎上し、古賀インターと八幡インターの間の上下線で通行止めとなっています。FBSのヘリからの映像では、炎と煙が確認できます。運転していた男性は「車の異常を知らせる警告灯がついたので、車を寄せて止まった