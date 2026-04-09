東京・浅草橋で35年以上の歴史を持つ服飾雑貨メーカー「アンク」が手掛ける、「ここにしかない」をコンセプトにした大人のためのブランド「Plus Anq（プラスアンク）」同ブランドから、ディズニー作品『くまのプーさん』に登場する「プーさん」と、人気キャラクターの「イーヨー」をフィーチャーした「フラグメントケース」が登場します。 Plus Anq（プラスアンク）新商品 ディズニー『くまのプーさん』フラグメントケース