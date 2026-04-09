俳優・グラビアアイドル・アイドルの豊田ルナが、9日発売のアイドルグラビア誌『BOMB』5月号限定版（ワン・パブリッシング）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。ORICON NEWSに独占カットが到着した。【写真】愛されボディを惜しげもなく披露した豊田ルナ豊田は、おなじみの大好きなパンを食べながら、等身大のグラビアの姿を披露。愛されボディは健在で、誌面のQRコードからグラビア動画も見ることができる。また、限定版