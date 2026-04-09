アイドルグループ・乃木坂46の菅原咲月が、9日発売のアイドルグラビア誌『BOMB』5月号通常版（ワン・パブリッシング）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。ORICON NEWSに独占カットが到着した。【表紙カット】ノースリーブで艶っぽい表情を浮かべる菅原咲月菅原は、春の陽気に誘われて…とはならなかった雨模様の中、地元の千葉県でグラビア撮影。まずはTシャツのルームウェアを着て畳でゴロリ、シーツを被ったり押し入れから