女優の長谷川京子（47）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「お散歩日和」と記し、陽気の中でカジュアルな装いの写真をアップ。タイトなボーダーTシャツにロングスカートで美しいスタイルを披露した。ファンからは「京子さん今日も奇麗」「憧れの女性」「とっても素敵」「可愛いです」「相変わらず良い女」「美しい」などのコメントが寄せられた。