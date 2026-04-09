人間並みの正義感と行動力を見せたゴールデンレトリバーが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で49万回再生を突破し、「これは本当にすごい！」「頭が良くてビックリ」「人間のママみたい…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：柴犬におもちゃを取られてしまった1歳の女の子→大型犬に助けを求めて…まるで人のような『正義感にあふれた行動』】 豆柴におもちゃを取