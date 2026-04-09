わんちゃんがボタンを押すと、音声で飼い主さんと会話ができる『しゃべるボタン』。そんなしゃべるボタンの練習風景が面白いと、118万再生を超える反響を呼んでいます。 お姉ちゃん犬と妹犬がしゃべるボタンの使い方を練習する光景を見た人からは、「まったく言うこと聞かなくて面白すぎるｗ」「笑いすぎて涙出てきたｗ」とコメントが寄せられることに。はたして、多くの人を笑わせた練習の様子とは…？ 【動画：犬たちに『