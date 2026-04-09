8日午前、大館市雪沢の太陽光発電所で支柱やケーブルなどが燃える火事がありました。けがをした人はいませんでした。大館警察署の調べによりますと8日午前11時25分ごろ、大館市雪沢字上谷地の雪沢太陽光発電所から出火しました。付近で伐採作業をしていた男性が、ソーラーパネルのケーブル周辺から火が上がっているのを発見し、自力で消火したあと近所の人に警察への通報を依頼しました。火は約2時間半後