分かりにくい？ 国内最大バスターミナルが抱える課題2026年3月20日、東京駅前のバスターミナル東京八重洲が第2期開業を迎えました。29年度に予定される全面開業時には乗降バースが20に増え、新宿高速バスターミナル（愛称「バスタ新宿」）を上回り、国内最大の高速バス用ターミナルとなります。【これは迷う!?】バスターミナル東京八重洲「地下A／B」の位置と「案内」（地図／写真）バスターミナル東京八重洲は、3つの再開発ビ