大谷が示した敬意をLAメディアが伝えた(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間4月8日、敵地でのブルージェイズ戦に先発登板。6回4安打1失点の内容で降板したが、リリーフ陣が7回に追いつかれ、勝ち投手の権利が消滅。さらに、8回に勝ち越し点を許し、チームは3−4で逆転負けを喫した。【動画】トロントで岡本和真とメジャー初対決！大谷翔平が三振を奪うシーン大谷は試合後、最愛の父を亡くしたミゲル・ロハスへの思い