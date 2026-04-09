声優の梶裕貴が9日、自身が代表取締役を務める新会社「FRACTAL（フラクタル）」を設立したことを発表した。梶は8日をもって、約13年間所属した芸能事務所ヴィムスを退所し、独立した。新たに設立した新会社では、自身の声をもとにした音声AIプロジェクト「そよぎフラクタル」を軸とする音声AI事業、および声優マネジメント事業を展開する。梶は、新会社の社名と、ユリシスバタフライ（幸運の蝶）のデザインから抽出したというロゴ