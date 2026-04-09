3人組トラウマテクノポップバンド「アーバンギャルド」のボーカル浜崎容子が9日までにnoteを更新。ソロ活動の再開を報告した。浜崎は昨秋、新ソロアルバムをリリース予定だったが、腹膜炎で緊急入院したことなどにともない見送られていた。そのアルバムの年内リリースを目指し、ソロ活動を活発化させるため、バンドのリーダーである松永天馬の個人事務所「株式会社松永天馬」に業務委託で所属することを報告した。浜崎は「昨年の予