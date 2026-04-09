フリーアナウンサー増田紗織（29）が8日までにインスタグラムを更新。結婚式に参列したことを報告した。「お友達の結婚式に参列した日出会って7年、とっても素敵なお式に終始うるうるでした」と明かした。美脚輝く、ピンク色のミニワンピ姿をアップした。この姿にフォロワーからは「ナイスプロポーション」「笑顔が可愛いくて素敵過ぎ」「見るたびに惚れる」とコメントが寄せられている。増田アナは元ABCテレビアナウンサー。1日