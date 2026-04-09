ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が8日にインスタグラムを更新。ラジオ出演を告知した。「おはよう今日は華華天国担当日やたたたたたーーーーリスナーさんに会えるるるるるーーー」とラジオ出演をPRし、近影を添えた。ワンピースを着用。ブーゲンビリアに手を添え、前傾ポーズでほほ笑んでいる。この姿にフォロワーからは「マジたわわ」「そんなに強調しなくても」「すごいです」「素晴らしいスタイル」とコメントが