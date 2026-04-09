気象予報士でタレントの穂川果音（40）が8日にインスタグラムを更新。東京・千鳥ケ淵で夜桜を楽しんだことを報告した。「千鳥ヶ淵の夜桜も素敵でしたー(2026.04.03)昨日の風で桜は散り始めてしまいましたが、水面に浮かぶ桜の姿を見るのも素敵で良いよね←まだお花見したい笑」とコメントし、夜桜とのショットをアップした。穂川は横向きに立ち、オープンショルダーのトップスで肩から首までのラインを露出させている。この投