テレビ朝日の三山賀子（よしこ）アナウンサーが8日までにインスタグラムを更新。同局の夕方の報道番組「スーパーJチャンネル」（月〜金曜、午後4時48分）出演時の衣装姿を投稿した。三山アナは「今日もありがとうございました明日もよろしくお願いいたします!! #テレビ朝日#スーパーjチャンネル#三山賀子」とコメントし、襟ぐりが大きく開いた春らしいワンピース姿をアップした。この姿にフォロワーからは「すっかり夕方の顔