◆米大リーグブルージェイズ４―３ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）岡本和真内野手（２９）が所属するブルージェイズが８日（日本時間９日）、ドジャースに逆転勝ちし、連敗を６で止めた。前日７日（日本時間８日）の同戦で退場していたブルージェイズのシュナイダー監督は「総力戦で選手がそれぞれ自分の役割を果たしてこの連敗を止められたというのは非常に意味のあること」と一丸での勝利を喜んだ