ミス東大2025の現役東大大学院生で、フリーアナウンサーの入江あんな（23）が8日、インスタグラムを更新。番組出演時の衣装をアップした。入江アナは「今朝のグッド!モーニングもありがとうございました少しずつ生活リズムに慣れてきましたまた明日もよろしくお願いします」とコメントし、ワンピース姿を投稿した。この投稿にフォロワーからは「めちゃカワユスいい女っすねぇ」「笑顔爽やかでかわいくて素敵」「今日もメチャ