タレントつるの剛士（50）が8日、インスタグラムを更新。八丈島を訪れていることを報告した。つるのは「釣りの剛士、八丈島にやって来ました。ただ、、先週末に送った釣り道具がまだ届いていないというハプニング」と八丈島上陸とハプニングをつづった。続けて「港にコンテナは届いたという一報。。…と、無事に届いたあ！ありがとうございます」と配送業者から荷物を受け取る様子を動画でアップした。つるのは「おーし釣るぜ剛