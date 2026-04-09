大阪府和泉市の集合住宅で女性2人が血を流して倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。警察が事件と事故の両面で捜査しています。 警察によりますと、4月8日午後0時半ごろ和泉市鶴山台の集合住宅の一室で、「血を流して倒れている人がいる」とこの部屋を訪ねた親族から警察に通報がありました。 警察がかけつけたところ、女性2人が血を流して倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。