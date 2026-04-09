新日本プロレスは９日までに５・４福岡国際センターで開催する「レスリングどんたく２０２６」の全対戦カードを発表した。メインイベントは、４・４両国国技館で辻陽太を破り「２３歳７か月」の史上最年少で「ＩＷＧＰヘビー級」王者となったカラム・ニューマンが鷹木信悟と初防衛戦を行う。◆５・４福岡大会全対戦カード▼第０試合１５分１本勝負安田優虎ｖｓ中原大誠▼ＮＪＰＷＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合