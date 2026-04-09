タレントの杉浦太陽（45）＆辻希美（38）夫妻が8日放送のフジテレビ系バラエティー『ホンマでっか!?TV』（毎週水曜 後9：00）に出演。杉浦が5人目の誕生とともにした“断捨離”について語った。【写真】断捨離のスケールが規格外！マイボートの前で笑顔を見せる杉浦太陽この日番組では「散らからない！春の収納術」をテーマにトークを展開。辻、杉浦が日ごろの悩みを打ち明けたほか、評論家軍団がおすすめの収納術などを紹介し