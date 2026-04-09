元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が8日までにブログを更新。新潟のローカルグルメを紹介した。「今日、生放送でスタジオに出てきたこの新潟の油揚げ」と新潟県ローカルグルメ、「栃尾の油揚げ」の写真をアップした。「フライパンで焼いて周りカリカリにして出してくれたんだけどね。この上に乗ってたのが…知らない人は驚くと思いますが同じく新潟名物の柿の種の食べるラー油」と紹介した。「これがこれが、驚きの美