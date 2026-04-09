那覇地検は9日までに、1994年に沖縄県沖を飛行中のフィリピン航空機内で爆破装置を爆破させたなどとして、航空危険行為処罰法違反容疑で書類送検されたイラク国籍の男性受刑者（57）を不起訴処分とした。同受刑者は米国で収監中。