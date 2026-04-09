【ロンドン＝横堀裕也】日本や英仏独、カナダなど１５か国と欧州連合（ＥＵ）の首脳は８日、米国とイランの停戦合意を受けて共同声明を発表し、「恒久的な戦争終結」に向けた外交努力に支持を表明した。イスラエルによる攻撃が続いていることを念頭に、レバノンも対象として停戦を維持する必要性を訴えた。共同声明は、ホルムズ海峡における航行の自由の確保に向け、各国政府が貢献していくことも強調した。「イランの民間人を