サッカー女子ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグの三菱重工浦和のＭＦ榊原琴乃（２１）、ＭＦ丹野凜々香（２２）、ＭＦ平川陽菜（１７）が８日、浦和レッズのオフィシャルパートナーのビズリーチ社を訪問し、社員との交流会や、キャリア形成のワークショップを行った。三菱重工浦和の若手選手に向けたキャリア形成のサポートを、人材領域でインターネットを活用したＷＥＢサービスを展開しているビズリーチ社のサステナビリティプログラム