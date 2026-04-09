MBS・TBS系ドラマ「失恋カルタ」（MBS火曜深夜0時59分、TBS火曜深夜1時26分）公式アカウントが8日までに更新。乃木坂46の弓木奈於（27）のウエディングドレス姿を公開した。「オフショット美咲(#弓木奈於)ウェディングフォト」とし、弓木のウエディングドレス姿をアップ。花束を手にした横顔が収められている。この投稿にフォロワーからは「横顔が美しい」「もうほんと幸せになってくれ」「花嫁姿綺麗…」とコメントが寄せられて