元モーニング娘。でタレントの矢口真里（43）がインスタグラムを更新。長男の入学式を報告した。「新学期ですね新入生の皆様おめでとうございます!!我が家も先日長男の入学式でしたお天気に恵まれて、とても気持ちの良い入学式」とつづり、入学式の様子を写真でアップした。夫、長男とのスリーショットや、長男とのツーショットを公開している。「長男は朝から緊張していましたが、ちゃんと先生の話を聞いて返事もしっかり出来